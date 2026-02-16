قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
برلمان

شلبي يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

و ​أشار شلبي خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة خالد هاشم لمناقشة أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي طبقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025، ورؤية الوزارة في تحقيق المستهدف منها 2026،  إلى أن الاستراتيجية الحالية تحتاج إلى وقفة للمراجعة حيث لم يتم تحقيق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى* ١٥،٩%*.

​و أرجع شلبي  الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة إلى التحديات التي واجهت توفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع بأكمله.

​و شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول لأكثر من بنسبة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن زيادة سنوية بنسبة 1% فقط لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

ورفض  الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع، موضحا ان استهداف إنشاء 5000 مصنع سنوياً كـرقم مجرد لا يقدم مؤشراً حقيقياً للنجاح دون توضيح التركيبة الصناعية لهذه المصانع، وحجم العمالة التي ستستوعبها، ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد.

​و طالب بهاء شلبي  بوضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة لضمان القدرة على الحكم على الخطوات المتخذة بشكل موضوعي

و ​حول ملف التصدير، أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المستهدف المعلن هو الوصول لـ 130 مليار دولار بحلول 2030، بينما كان من المفترض الوصول لـ 55 مليار دولار في 2025 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل.

​ودعا شلبي إلى عدم النظر للصادرات كأرقام مطلقة، بل تحليل الصادرات ونوعية الصناعات المصدرة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بدلاً من تصدير المواد الخام.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة المتغيرات الاقتصادية الراهنة مستهدفات رؤية 2030 القطاع الصناعي

