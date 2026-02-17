طلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار تعيين أوائل خريجي الجامعات

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بشأن استمرار تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بالاستفادة من أوائل خريجي الجامعات المصرية (العشرين الأوائل) من دفعات 2014 حتى 2021.



وأكدت النائبة أن القرار صدر في إطار توجه الدولة لدعم التفوق العلمي وتمكين الكفاءات الشابة، إلا أن عدم تفعيله حتى الآن دون توضيح أسباب أو إعلان جدول زمني للتنفيذ أثار تساؤلات بين الخريجين المتفوقين الذين يعوّلون على تطبيق القرار تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

إعادة الثقة لأوائل الخريجين

وطالبت سحر عتمان بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة تحت قبة البرلمان، ومخاطبة الحكومة لبيان أسباب تأخر التنفيذ، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة، مع تحديد إطار زمني واضح لإنهاء الملف بما يعيد الثقة لأوائل الخريجين.

