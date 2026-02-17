في أول قراراتها..محافظ الوادي الجديد تعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المزارعين والمستثمرين

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إعادة توصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية التي سبق فصل الخدمة عنها؛ لتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات المستحقة، ومنح مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتوفيق الأوضاع بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز المعنية.

وأوضحت المحافظ أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين وحفاظًا على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصولي القمح والنخيل؛ بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة ويُسهم في استقرار واستدامة النشاط الزراعي.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التابعة خلال المهلة المحددة؛ لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.