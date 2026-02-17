قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
محافظات

في أول قراراتها..محافظ الوادي الجديد تعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المزارعين والمستثمرين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إعادة توصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية التي سبق فصل الخدمة عنها؛ لتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات المستحقة، ومنح مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتوفيق الأوضاع بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز المعنية.

وأوضحت المحافظ أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين وحفاظًا على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصولي القمح والنخيل؛ بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة ويُسهم في استقرار واستدامة النشاط الزراعي.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التابعة خلال المهلة المحددة؛ لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

