بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.36%

أ ش أ

أنهت بورصة عمان تعاملات جلسة اليوم /الأربعاء/، على ارتفاع في مؤشرها العام بنسبة 0.36٪، ليصل إلى مستوى 3647 نقطة.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة بنهاية الجلسة قرابة 10.4 مليون دينار أردني (ما يعادل 14.7 مليون دولار)، توزعت على 3.5 مليون سهم تم تبادلها عبر تنفيذ 3515 صفقة إجمالية.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.83٪، وقطاع الصناعة بنسبة 0.54٪، والقطاع المالي بنسبة 0.08٪.

ومن بين 105 شركات متداولة، أظهرت نتائج الإغلاق ارتفاع أسعار أسهم 41 شركة، بينما سجلت 30 شركة انخفاضا، فيما بقيت باقي الشركات مستقرة عند مستويات إغلاقها السابقة.