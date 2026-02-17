رئيس البورصة: نظام التداول المستمر على أذون وسندات الخزانة يعزز مشاركة الأفراد

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن النظام الجديد للتداول على أذون وسندات الخزانة الحكومية، المعروف بـ"التداول المستمر"، سيمكن الأفراد من إدخال عروض وطلبات دون أن يعرف كل من البائع والمشتري الآخر، ما يحفز النشاط ويزيد فرص التداول بشكل أكبر مقارنة بالنظام التفاوضي السابق.

وأوضح عزام خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن النظام الجديد بدأ تنفيذه منذ يوم الأحد، مع تنفيذات أولية على الرغم من أن الربط الكامل بين شركات السمسرة وتطبيقات الموبايل (API) لم يتم بعد، مؤكدًا أن إكمال هذا الربط سيسهم في تسهيل التداول للأفراد عبر هواتفهم الذكية ويعزز نشاط السوق.

وأشار إلى أن كفاءة التسعير والسيولة في السوق الثانوية ستعتمد على ديناميكية العروض والطلبات، موضحًا أن زيادة عدد المتداولين والنشاط عبر نظام التداول المستمر سيقلل الفروقات بين سعر الشراء والبيع، ويحسن السيولة بشكل عام.

وأضاف أن نشاط السوق الثانوية مهم أيضًا للسوق الأولية، حيث يربط بينهما بشكل مباشر، ويساعد في تعزيز الطروحات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن تقلب أسعار الفائدة طبيعي ويؤثر على أسعار أذون وسندات الخزانة، مشيرًا إلى العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وقيمة السندات القديمة في السوق الثانوية.

وعن طروحات الحكومة في 2026، أكد عزام أن هناك خطة لطرح نحو 20 شركة حكومية عبر البورصة المصرية خلال العام، مع انتظار إتمام الإجراءات اللازمة لطرحها بشكل سلس.