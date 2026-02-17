قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية تداول الأذون والسندات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن إتاحة تداول الأفراد على أذون وسندات الخزانة الحكومية عبر السوق الثانوية خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط التعاملات.

وأوضح أن عمليات التداول تتم إلكترونيًا بالكامل دون كشف هوية أطراف الصفقة، ما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

تطوير نظام التداول

وأشار عزام خلال تصريحات خاصة لبرنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن النظام كان يعمل سابقًا بصورة تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين، حيث يتم الاتفاق على السعر ثم إرسال العملية للطرف الآخر للقبول أو الرفض.

وأضاف أن النظام الجديد يشمل خاصية "التداول المستمر" على منصة «جي فيت»، ما يتيح تسجيل عروض وطلبات تُنفذ تلقائيًا وفق الأسعار المتاحة، بما يعزز كفاءة السوق ويزيد فرص المشاركة للأفراد.

خطط مستقبلية لتسهيل التداول

وأكد عزام أن التطوير الجديد يهدف إلى زيادة مشاركة الأفراد في تداول أدوات الدين الحكومية، مع خطط لربط النظام بشركات السمسرة عبر واجهات API، تمهيدًا لإتاحة التنفيذ من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

إسلام عزام رئيس البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

سكودا بيك الكهربائية

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد