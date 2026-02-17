رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية تداول الأذون والسندات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن إتاحة تداول الأفراد على أذون وسندات الخزانة الحكومية عبر السوق الثانوية خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط التعاملات.

وأوضح أن عمليات التداول تتم إلكترونيًا بالكامل دون كشف هوية أطراف الصفقة، ما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

تطوير نظام التداول

وأشار عزام خلال تصريحات خاصة لبرنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن النظام كان يعمل سابقًا بصورة تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين، حيث يتم الاتفاق على السعر ثم إرسال العملية للطرف الآخر للقبول أو الرفض.

وأضاف أن النظام الجديد يشمل خاصية "التداول المستمر" على منصة «جي فيت»، ما يتيح تسجيل عروض وطلبات تُنفذ تلقائيًا وفق الأسعار المتاحة، بما يعزز كفاءة السوق ويزيد فرص المشاركة للأفراد.

خطط مستقبلية لتسهيل التداول

وأكد عزام أن التطوير الجديد يهدف إلى زيادة مشاركة الأفراد في تداول أدوات الدين الحكومية، مع خطط لربط النظام بشركات السمسرة عبر واجهات API، تمهيدًا لإتاحة التنفيذ من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.