قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي لضبط الأسواق وارتفاع الاحتياطي التاريخي يعزز استقرار مصر المالي

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، تؤكد حرص القيادة على ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، مع الاستمرار في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.

وأوضح عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 يمثل أعلى مستوى تاريخي، مما يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية، ويغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سياسات البنك المركزي المدروسة، والتي تشمل تحسين صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تعكس رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم النمو الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن متابعة سياسات ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، كما وجه بها الرئيس السيسي، تؤكد على أهمية خفض معدلات التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يعزز صمود الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالإشادة بالدور الريادي للبنك المركزي مؤكدًا أن استمرار تعزيز السياسات الداعمة للنمو المستدام والشفافية المالية سيمثل قاعدة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، وهذا كله بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: أدب الأنبياء في القرآن نسب الخير لله والشر إلى النفس

الجامع الأزهر

10 آلاف وجبة يوميا.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار بصحن الجامع الأزهر

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد