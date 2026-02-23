برلماني: توجيهات السيسي لضبط الأسواق وارتفاع الاحتياطي التاريخي يعزز استقرار مصر المالي

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبد الله، تؤكد حرص القيادة على ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، مع الاستمرار في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.

وأوضح عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 يمثل أعلى مستوى تاريخي، مما يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية، ويغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سياسات البنك المركزي المدروسة، والتي تشمل تحسين صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تعكس رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم النمو الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن متابعة سياسات ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، كما وجه بها الرئيس السيسي، تؤكد على أهمية خفض معدلات التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يعزز صمود الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالإشادة بالدور الريادي للبنك المركزي مؤكدًا أن استمرار تعزيز السياسات الداعمة للنمو المستدام والشفافية المالية سيمثل قاعدة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، وهذا كله بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.