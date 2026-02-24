إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي وتروسيكل في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الخرطوم بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق الخرطوم - المجد أمام المحولات بنطاق مركز بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة عزيزة سعد الدين سلطان، 33 عاما، أسماء سعد الدين سلطان، 35 عاما، منى عبد العال موسى حسن، 43 عاما، ابتسام على عابدين، 44 عاما، إسلام عيد محمد عيد، 20 عاما، وجميعهم مقيمون مركز بدر، ومصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بدر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.