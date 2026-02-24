قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
رئيس الأعلى للإعلام: إنهاء البرامج الرياضية منتصف الليل أسعد رؤساء القنوات
حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب طب لحيازة مخدرات للنطق بالحكم 30 مارس
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطورات الإقليم
رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة
قرار عاجل في دعوى إلغاء قرار حجب «روبلوكس» .. تعرف عليه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، بمجلس الدولة جلسة 8 مارس المقبل لنظر الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة من محام، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر.

كان مقيم الدعوى طلب في صحيفة طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحجب، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، معتبرًا أن الإجراء ترتب عليه منع المستخدمين من الوصول إلى منصة رقمية واسعة الانتشار، دون بيان تفصيلي لمبررات الحجب أو بحث بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

تأتي الدعوى في سياق إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ حجب المنصة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أوضحت الدعوي أن الهدف من الطعن لا يمس واجب حماية القُصّر، وإنما التأكيد على ضرورة التزام قرارات الحجب بضوابط الضرورة والتناسب، وألا تتحول تدابير الحماية إلى حظر شامل يمس الاستخدام العام للخدمة.

وتضمنت الصحيفة شرحًا لطبيعة المنصة باعتبارها بيئة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب خاصة بهم عبر أداة «Roblox Studio»، بما يجعلها – بحسب ما ورد في الدعوى – مساحة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى بعض المستخدمين.

وفي شق احتياطي، طالبت الصحيفة بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، من بينها تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين، وقصر التواصل لمن هم دون 16 على اتصالات موثوقة، وإخضاع فتح خصائص الدردشة والصوت والرسائل لتحقق عمري تدريجي.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة روبلوكس لعبة روبلوكس منصة روبلوكس

