خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على على أخرى بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة عمها وشقيقتها بالتعدى عليها وأسرتها بالضرب ومحاولة الإستيلاء على منزلهم ورفض الأجهزة الأمنية بالبحيرة تحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (الشاكية ، ربة منزل "مصابتين بسحجات وكدمات متفرقة" ، شقيق الشاكية) ، و (المشكو فى حقها "ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك بسبب خلافات عائلية وجيرة بينهم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "مما أدى لحدوث الإصابات المنوة عنها".. أمكن ضبط الطرفين فى حينه ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وبعرضهم على النيابة العامة تم إخلاء سبيلهم لتصالحهم.

وبإستدعاء الشاكية وسؤالها قررت بقيامهما بإرسال الشكوى على أحد الحسابات الخاصة بغرض الإستشارة القانونية ، وأنه تم نشر شكواها على مواقع التواصل الإجتماعى دون علمها ، ونفت ما ورد بالشكوى بشأن رفض الأجهزة الأمنية بالبحيرة تحرير محضر بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





