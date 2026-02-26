برلماني: مبادرة أبواب الخير تصل بالدعم إلى ملايين الأسر

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل نموذجًا متقدمًا لسياسات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تعكس فلسفة التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزايد احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا للدعم الغذائي، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بتقديم المساعدات العاجلة، بل تعمل من خلال برامج مستدامة على بناء منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي.

وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن إطلاق المبادرة تحت مظلة صندوق تحيا مصر يعزز كفاءة توجيه الموارد إلى المستحقين بدقة، استنادًا إلى قواعد بيانات مدققة تضمن العدالة في التوزيع.

وأضاف مدحت الكمار. أن المبادرة تستهدف توفير ملايين الوجبات وكميات كبيرة من المواد الغذائية الجافة، بما يسهم في تلبية جانب مهم من احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، مشيدًا بمشاركة مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في التنفيذ، وهو ما يعكس قوة البنية المؤسسية للعمل الاجتماعي في مصر وقدرتها على تحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين.

وأكد نائب القليوبية، أن توزيع قوافل المساعدات على مختلف المحافظات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية، لافتًا إلى أن إشراك الجمعيات والمؤسسات المجتمعية يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مفهوم التكافل الوطني.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه. بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الدعم الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وأن المبادرات الرئاسية تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية، داعيًا إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.