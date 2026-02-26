قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد الجوية : طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا
1.3 مليون طن صادرات.. معمل جديد يدعم مكانة البطاطس المصرية عالميا
خارطة العراق البحرية من المسح للأمم المتحدة.. مسار قانوني طويل لحماية السيادة في الخليج
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: مبادرة أبواب الخير تصل بالدعم إلى ملايين الأسر

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل نموذجًا متقدمًا لسياسات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تعكس فلسفة التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزايد احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا للدعم الغذائي، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بتقديم المساعدات العاجلة، بل تعمل من خلال برامج مستدامة على بناء منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي.

وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن إطلاق المبادرة تحت مظلة صندوق تحيا مصر يعزز كفاءة توجيه الموارد إلى المستحقين بدقة، استنادًا إلى قواعد بيانات مدققة تضمن العدالة في التوزيع.

وأضاف مدحت الكمار.  أن المبادرة تستهدف توفير ملايين الوجبات وكميات كبيرة من المواد الغذائية الجافة، بما يسهم في تلبية جانب مهم من احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، مشيدًا بمشاركة مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في التنفيذ، وهو ما يعكس قوة البنية المؤسسية للعمل الاجتماعي في مصر وقدرتها على تحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين.

وأكد نائب القليوبية، أن توزيع قوافل المساعدات على مختلف المحافظات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية، لافتًا إلى أن إشراك الجمعيات والمؤسسات المجتمعية يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مفهوم التكافل الوطني.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه. بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الدعم الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وأن المبادرات الرئاسية تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية، داعيًا إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

