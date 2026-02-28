محافظ الجيزة يرصد الإشغالات والمخلفات بأحياء الجنوب والعمرانية والدقي

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أداء الأحياء والوقوف على حالة النظافة العامة ومستوى الانضباط ورصد الإشغالات والتعديات بعدد من القطاعات الحيوية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والدقي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة المرور على ميدان الدقي وشارع التحرير حيث تم رصد إشغالات على جانبي الطريق ووجود حواجز أمام بعض العقارات والمحال (براميل وأحجار ) إلى جانب قصور مستوى النظافة ببعض الشوارع الفرعية ووجّه المحافظ برفع كافة مظاهر الإشغال والدعاية المخالفة خارج نطاق المحال وعلى الأرصفة وإزالة الحواجز الموضوعة أمام العقارات مع التأكيد على حظر حجز أي مواقع بنهر الطريق.



كما تفقد محافظ الجيزة شوارع مستشفى الصدر والسلام وكوبري العمرانية حيث تم رصد بؤر لتجمع المخلفات وإشغالات متنوعة بالإضافة إلى مقهى مخالف بشارع المصانع بالعمرانية موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمتابعة الدورية لعدم تجدد المخالفات .



وخلال جولته ضبط محافظ الجيزة تروسيكل أثناء ممارسة أعمال الفرز بشارع مستشفى الصدر موجها كافة الأحياء باستمرار حملات مطاردة “الفريزة” والتصدي لظاهرة النباشين او إلقاء الرتش بالطرق العامة .



وفي نطاق حي جنوب الجيزة، تابع المحافظ حالة الانضباط بميدان الجيزة ومحيط حديقة الحيوان، حيث تم رصد إشغالات للبائعين وتعديات من بعض الأكشاك ووجّه برفع جميع الإشغالات ومصادرتها مع إلزام المحال التجارية بعدم استغلال الأرصفة أو نهر الطريق وعدم الخروج أمام واجهات المحال .



كما شدد المحافظ بتحسين جهود النظافة في مناطق المنيب وساقية مكي وشارع ربيع الجيزي وشارع البحر الأعظم نطاق حي جنوب الجيزة .



وأكد المحافظ خلال الجولة ضرورة تكثيف جهود النظافة بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والدقي ومنع ظهور أي بؤر للمخلفات مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشارع مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية ولن يتم التهاون مع أي تقصير.



وأضاف محافظ الجيزة أن الجولات المفاجئة ستستمر لمتابعة الأداء ميدانيًا وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط ويعزز كفاءة العمل التنفيذي.