نقيب الإعلاميين يكشف موقفه من برنامج رامز جلال

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن موقفه من برنامج رامز جلال والرقابة على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن برنامج رامز جلال يصنف ضمن البرامج الترفيهية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من البرامج لا تخلو من الجدل القانوني، وأن البرنامج كان محل نقاش منذ حوالي أربع أو خمس سنوات بسبب ردود الفعل الغاضبة من بعض الجماهير.

أضاف طارق سعدة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، :«البرنامج اللي بيعمله رامز هو برنامج من القوالب الترفيهية، وبينتج من خارج جمهورية مصر العربية، وأيضًا البرنامج مسجل، والجمهور عليه أنه يختار في البرامج الترفيهية تحديدًا، محدش بيجبر حد إنه يلبس ويروح السينما يتفرج على فيلم».

أشار طارق سعدة إلى الانقسام بين الجمهور بشأن البرنامج، قائلًا: «في ناس بتنقسم عليه، تقول كويس وناس تقول وحش، ناس تقول إنه بيضايق الضيوف أو بيتجاوز معهم، وناس تقول لا، هم عارفين وهم كاتبين، هو ليه قاعدة جماهيرية وفي ناس كتير تتفرج عليه، بس في نفس الوقت الناس تطلع تهاجم، والانقسام ده طبيعي، وده حالة سوشيال ميديا مؤخرًا وقد يكون فيه تراشقات».

وتحدث طارق سعدة على الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الموضوع كبير ويحتاج إلى ضوابط محددة، قائلًا: «السوشيال ميديا عليها رقيب، الرقابة بتبدأ من الضوابط التي تضعها المنصات الدولية أو الإدارات الدولية للمنصات، سواء كان مثلا فيسبوك أو يوتيوب أو تيك توك أو الإكس أو الحاجات دي كلها».