نقيب الإعلاميين: اختيار الدكتور ضياء رشوان وزيرًا للإعلام قرار موفق بنسبة 100%

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن اختيار الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، كان قرارًا موفقًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب رئيسية.

وشدد طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أن السبب الأول هو أن الوزير يجمع بين الحسنين، وهما الصفة الفنية والصفة السياسية، فهو رجل عمل في الإعلام والصحافة، ورجل سياسي قادر على إدارة الملفات المختلفة، موضحًا أن السبب الثاني كون حسه الوطني العالي، إذ ينتمي للأرض التي يعمل من أجلها، واجتهد سنوات طويلة وعمل بشقاء مستمر حتى كرمه الله وكلل مجهوده بالنجاح.

وقال طارق سعدة: «السبب الثالث، امتلاكه العديد من الرؤى فيما يتعلق بالإعلام والإعلاميين والصحافة والصحفيين، وأيضًا في تطوير الدولة وتصحيح مسار الإعلام، وهو أمر مهم»، مشيرًا إلى علاقته الطويلة مع الوزير وتواصلهما المستمر، مؤكّدًا أن ضياء رشوان سيحدث تطويرًا شاملًا في الإعلام.

ونوه طارق سعدة بأن ضياء رشوان سيعمل على تطوير الإعلام التقليدي والصحافة التقليدية، وايضًا فكرة القفز إلى عالم الإعلام الرقمي المتأخر لدينا، واستغلاله بشكل أمثل، مضيفًا: «المسارين هيمشي فيهم، واحنا اتكلمنا في هذا الاتجاه، وهنشوف اختلاف في الفترة القادمة».