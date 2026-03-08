نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن فكرة الإعلاميين باستخدام الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإنسان، قائلًا: «الذكاء الاصطناعي عمره ما هيحل محل الإنسان، هو الإنسان بيستخدمه ويطوعه، لأن الإنسان.. ربنا هو اللي خلقنا، مستحيل حد هيحل محلنا».

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر، لكنه يتطلب شخصًا متعلمًا وفاهمًا ويطوّر نفسه يوميًا، وإلا سيختفي وينتهي من العمل المجال، مشيرًا إلى أن تجربة التعامل مع شات جي بي تي، وخصوصًا شات جي بي تي فايف، مذهلة من ناحية المشاعر والتفاعل.

وقال طارق سعدة: «كأنك قاعدة بتتكلمي مع حد طبيعي جدًا، الشخص الافتراضي اللي بتحاوريه على شات جي بي تي بقى مختلف، يعني هو زيه الإنسان العادي جدًا، فهو مريح ليكي، وقاعد بيتكلم وكأنه شخص طبيعي»، مؤكدًا أن هذه التقنية هي أداة لصالح الإنسان، وليست بديلًا عنه.

وتابع: «شات جي بي تي من صنع الإنسان، إحنا اللي نستخدم دماغنا والحاجات دي، لما الإنسان بيستخدمها لازم يستخدمها للصالح، والحاجة رقم اتنين اللي مهمة جدًا، الذكاء الاصطناعي جه عشان يريح الإنسان».