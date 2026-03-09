رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط

علق أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، علي مستوي فريقه في الموسم الحالي و استعداده لمباراه الزمالك المقبلة .

وقال أيمن الشريعى، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورتس: "الأفيد لنادى إنبى أن يكون في مجموعة الهبوط وليس في المجموعة الأولى لإتاحة فرصة كبيرة وعدد كبير من المباريات لتجربة الـ11 لاعبا في الناشئين الذين اتصعدوا، وأصبح منهم 4 لاعبين أساسيين، وهذا كان هدفى من بداية الموسم التواجد في المركز الثامن".



وأضاف: "مباراة الزمالك سنلعب على الفوز لأننا لا نلعب على الخسارة، ولكن حققنا التارجت هذا الموسم بعد الوصول لـ27 نقطة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية، والبقاء في الدوري هذا الموسم سيكون من 35 أو 36 نقطة".



وتابع: "معنديش مشكلة أن أمنح جماهير الزمالك تذاكر المباراة للحضور لأن المباراة بتاعة إنبى والكرة أصلا للجماهير، واللاعبون اتعودوا على هذه الأجواء، لذلك أرحب بتقديم الدعوات للجماهير".



واستكمل: "تقديم موعد مباراة إنبى والزمالك قرار يخص الرابطة وبعدين مختص بالمباراة السابقة لها، وإنبى لعب مع كهرباء الإسماعيلية كانت السبت بتخلص 12 بالليل عقبال ما يرجعوا هيرجعوا الساعة 2 مفيش تدريب الأحد، سيكون أمام إنبى يوم واحد لو هنلعب الثلاثاء، فمبدأ المساواة مش هيكون موجود".



واختتم : "أفضل مدرب كانت تجربة مع إنبى هو تامر مصطفى لأنه مدرب مختلف وعاوز ينجح، وطبعا حمزة الجمل ماشية زي الفل، وبرضو فيريرا كانت تجربة مهمة ولو كان إنبى بهذه الإمكانيات كان نجح لأنه عمره ما قال على لاعب كويس إلا وكان نجم".