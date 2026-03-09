قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط

ايمن الشريعي
ايمن الشريعي
ميرنا محمود

علق  أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، علي مستوي فريقه في الموسم  الحالي و استعداده لمباراه الزمالك المقبلة .

وقال أيمن الشريعى، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورتس: "الأفيد لنادى إنبى أن يكون في مجموعة الهبوط وليس في المجموعة الأولى لإتاحة فرصة كبيرة وعدد كبير من المباريات لتجربة الـ11 لاعبا في الناشئين الذين اتصعدوا، وأصبح منهم 4 لاعبين أساسيين، وهذا كان هدفى من بداية الموسم التواجد في المركز الثامن".


وأضاف: "مباراة الزمالك سنلعب على الفوز لأننا لا نلعب على الخسارة، ولكن حققنا التارجت هذا الموسم بعد الوصول لـ27 نقطة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية، والبقاء في الدوري هذا الموسم سيكون من 35 أو 36 نقطة".


وتابع: "معنديش مشكلة أن أمنح جماهير الزمالك تذاكر المباراة للحضور لأن المباراة بتاعة إنبى والكرة أصلا للجماهير، واللاعبون اتعودوا على هذه الأجواء، لذلك أرحب بتقديم الدعوات للجماهير".


واستكمل: "تقديم موعد مباراة إنبى والزمالك قرار يخص الرابطة وبعدين مختص بالمباراة السابقة لها، وإنبى لعب مع كهرباء الإسماعيلية كانت السبت بتخلص 12 بالليل عقبال ما يرجعوا هيرجعوا الساعة 2 مفيش تدريب الأحد، سيكون أمام إنبى يوم واحد لو هنلعب الثلاثاء، فمبدأ المساواة مش هيكون موجود".


واختتم : "أفضل مدرب كانت تجربة مع إنبى هو تامر مصطفى لأنه مدرب مختلف وعاوز ينجح، وطبعا حمزة الجمل ماشية زي الفل، وبرضو فيريرا كانت تجربة مهمة ولو كان إنبى بهذه الإمكانيات كان نجح لأنه عمره ما قال على لاعب كويس إلا وكان نجم".

أيمن الشريعى إنبى الزمالك الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

وفاه والدة أسلام رشدي

وفاه والدة لاعب الأهلي السابق

ياسين منصور

حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

الشحات مبروك وزوجته

رسالة مؤثرة.. أول تعليق من الشحات مبروك بعد وفاة زوجته

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد