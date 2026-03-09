أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات

قال أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن أندية الشركات تلعب دورًا مهمًا في دعم التنافس داخل الكرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بين الأندية.

أندية الشركات تدعم حركة البيع والشراء

وأوضح الشريعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود أندية الشركات في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ يسهم بشكل كبير في تنشيط سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن هذه الأندية تمتلك القدرة على الدخول في صفقات وخلق حالة من التوازن بين مختلف الأندية.

وأضاف أن غياب أندية الشركات سيؤثر بشكل مباشر على حركة بيع وشراء اللاعبين، لأن هذه الأندية تعد طرفًا مهمًا في إتمام العديد من الصفقات، سواء بضم لاعبين جدد أو بيع عناصر مميزة لأندية أخرى داخل الدوري.

تحقيق التوازن بين الأندية

وأشار رئيس نادي إنبي إلى أن أندية الشركات تساعد في تحقيق نوع من التوازن داخل المسابقة، حيث تمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للظهور والمشاركة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى المنافسة داخل الدوري.

ولفت إلى أن هذه الأندية لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فقط، بل تسهم أيضًا في تطوير العديد من المواهب الشابة، التي تنتقل لاحقًا إلى الأندية الجماهيرية الكبيرة بعد اكتساب الخبرات اللازمة.

أهمية استمرار أندية الشركات في الدوري

وشدد الشريعي على أن استمرار أندية الشركات في الدوري المصري يمثل عاملًا مهمًا للحفاظ على قوة المسابقة واستقرار سوق الانتقالات، مؤكدًا أن وجودها يخلق حالة من الحراك داخل سوق اللاعبين ويمنع احتكار الصفقات من قبل عدد محدود من الأندية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم المصرية تحتاج إلى تكامل الأدوار بين جميع الأندية، سواء الجماهيرية أو أندية الشركات، من أجل الحفاظ على قوة الدوري واستمرار المنافسة بين الفرق