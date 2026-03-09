قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي
رباب الهواري

قال أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن أندية الشركات تلعب دورًا مهمًا في دعم التنافس داخل الكرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بين الأندية.

أندية الشركات تدعم حركة البيع والشراء

وأوضح الشريعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود أندية الشركات في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ يسهم بشكل كبير في تنشيط سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن هذه الأندية تمتلك القدرة على الدخول في صفقات وخلق حالة من التوازن بين مختلف الأندية.

وأضاف أن غياب أندية الشركات سيؤثر بشكل مباشر على حركة بيع وشراء اللاعبين، لأن هذه الأندية تعد طرفًا مهمًا في إتمام العديد من الصفقات، سواء بضم لاعبين جدد أو بيع عناصر مميزة لأندية أخرى داخل الدوري.

تحقيق التوازن بين الأندية

وأشار رئيس نادي إنبي إلى أن أندية الشركات تساعد في تحقيق نوع من التوازن داخل المسابقة، حيث تمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للظهور والمشاركة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى المنافسة داخل الدوري.

ولفت إلى أن هذه الأندية لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فقط، بل تسهم أيضًا في تطوير العديد من المواهب الشابة، التي تنتقل لاحقًا إلى الأندية الجماهيرية الكبيرة بعد اكتساب الخبرات اللازمة.

أهمية استمرار أندية الشركات في الدوري

وشدد الشريعي على أن استمرار أندية الشركات في الدوري المصري يمثل عاملًا مهمًا للحفاظ على قوة المسابقة واستقرار سوق الانتقالات، مؤكدًا أن وجودها يخلق حالة من الحراك داخل سوق اللاعبين ويمنع احتكار الصفقات من قبل عدد محدود من الأندية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم المصرية تحتاج إلى تكامل الأدوار بين جميع الأندية، سواء الجماهيرية أو أندية الشركات، من أجل الحفاظ على قوة الدوري واستمرار المنافسة بين الفرق

أيمن الشريعي أخبار الرياضة إنبي دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

وفاه والدة أسلام رشدي

وفاه والدة لاعب الأهلي السابق

ياسين منصور

حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

الشحات مبروك وزوجته

رسالة مؤثرة.. أول تعليق من الشحات مبروك بعد وفاة زوجته

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد