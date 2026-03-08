نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري

كشف الإعلامي مينا ماهر، عن نفاد تذاكر المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك وإنبي، وذلك قبل موعد اللقاء المنتظر بين الفريقين في الدوري.

وكتب مينا ماهر، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، أن تذاكر المباراة القادمة بين الزمالك وإنبي نفدت بالكامل؛ في إشارة إلى الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري؛ بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمع الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك إنبي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.