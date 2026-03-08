عادل شكل يداعب جمهور الزمالك: الاتحاد سيد البلد واللي مش عاجبة يرحل

رد عادل شكل ، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندرى علي بعض صفحات جمهور الزمالك بعد تداولهم فيديو له آثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي،مؤكدا أن الفيديو المتداول ذكاء اصطناعي.

وقال عادل شكل خلال فيديو نشره عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"يعلم ربنا بحب جمهور الزمالك ازاي و كلنا بيجمعنا مدرج واحد لكن مطلعني اني قولت الزمالك سيد البلد والي مش عاجبه يرحل من البلد ، لا يجوز إنما يجوز نقول الاتحاد سيد البلد و ده ذكاء اصطناعي وانا بعشق الزمالك و جمهوره لأن كلنا في الاخر مصريين".



يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.