قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يكشف كواليس إفطار الزمالك مع ممدوح عباس

حازم إمام
حازم إمام
رباب الهواري

كشف حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة نادي الزمالك بعدد من الشخصيات داخل النادي مع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أن اللقاء جاء في أجواء ودية خلال حفل إفطار أقامه الأخير.

وأوضح حازم إمام ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن ممدوح عباس دعا مجلس إدارة الزمالك إلى حفل الإفطار، وكان اللقاء وديًا للغاية وشهد حالة من التقدير المتبادل بين الجميع. وأضاف أن مجلس إدارة النادي حرص خلال اللقاء على توجيه الشكر لعباس تقديرًا لدعمه المتواصل للنادي خلال الفترة الأخيرة، كما قاموا بمنحه درع نادي الزمالك تكريمًا له ولمواقفه الداعمة.

حقيقة الحديث عن الحكام الأجانب

ونفى إمام بشكل قاطع ما تردد بشأن مناقشة فكرة استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الجلسة.

وأكد أن هذا الملف لم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد خلال الإفطار، موضحًا أن الحديث كان يدور في إطار عام حول أوضاع النادي والجماهير، ولم يكن هناك أي نقاش رسمي يتعلق بالحكام أو إدارة المباريات.

وأشار إلى أن أغلب الأحاديث خلال اللقاء تناولت الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الزمالك في دعم الفريق، مؤكدًا أن الجماهير تقدم مستويات مميزة من التشجيع وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المباريات.

إشادة بروح لاعبي الزمالك رغم الأزمات

وتطرق حازم إمام إلى وضع الفريق في الفترة الحالية، مؤكدًا أن النتائج التي يحققها الزمالك تُعد إنجازًا في ظل الظروف التي يمر بها النادي، خاصة على المستوى المالي.


 

وأوضح أن لاعبي الزمالك يعدون من أقل اللاعبين حصولًا على مستحقاتهم المالية بين فرق الدوري المصري حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النادي، ومع ذلك يواصل الفريق تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة.

إدارة ملف الكرة داخل النادي

وعن إدارة ملف كرة القدم داخل الزمالك، أوضح إمام أن جون إدوارد هو المسؤول عن إدارة الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه صاحب القرار في هذا الملف بالتعاون مع المشرفين عليه، وهما معتمد جمال وحسين السيد.

موقفه من العمل في شركة الكرة

وفيما يتعلق بإمكانية العمل داخل شركة الكرة إلى جانب أحمد حسام ميدو، أكد حازم إمام أنه لا يستطيع رفض أي دور يخدم نادي الزمالك، لكنه أشار إلى أن الأمر ما زال يحتاج إلى العديد من الموافقات والإجراءات.


 

وأوضح أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة بشأن آلية عمل شركة الكرة، وأن كل ما يُطرح حاليًا يدور حول اللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء الشركة وكيفية إدارتها.


 

رسالة تقدير لممدوح عباس

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن أي شخص يدعم نادي الزمالك من ماله الخاص يستحق الشكر والتقدير، مشيرًا إلى أن ممدوح عباس قدم مبالغ مالية كبيرة للنادي خلال العام الحالي والعام الماضي.


 

وأضاف أنه لا يعتقد أن عباس سيستعيد كل الأموال التي دفعها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم لا يمكن أن تعتمد بشكل دائم على تبرعات الأفراد، بل يجب العمل على إيجاد حلول مالية مستدامة تضمن استقرار النادي في المستقبل


 

حازم إمام الزمالك أخبار الرياضة ممدوح عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

انتهت الأزمة..نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية تبحثان تعزيز التعاون

نائب محافظ بني سويف وأمين مستقبل وطن

أمسية رمضانية ضمن مبادرة الحفاظ على القيم والهوية المصرية في بني سويف

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. تهنئة يوم المرأة العالمي.. وجولات ميدانية للمحافظ بالأحياء والأسواق.. وحملات تفتيشية لمديرية العمل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد