حازم إمام يكشف كواليس إفطار الزمالك مع ممدوح عباس

كشف حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة نادي الزمالك بعدد من الشخصيات داخل النادي مع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أن اللقاء جاء في أجواء ودية خلال حفل إفطار أقامه الأخير.

وأوضح حازم إمام ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن ممدوح عباس دعا مجلس إدارة الزمالك إلى حفل الإفطار، وكان اللقاء وديًا للغاية وشهد حالة من التقدير المتبادل بين الجميع. وأضاف أن مجلس إدارة النادي حرص خلال اللقاء على توجيه الشكر لعباس تقديرًا لدعمه المتواصل للنادي خلال الفترة الأخيرة، كما قاموا بمنحه درع نادي الزمالك تكريمًا له ولمواقفه الداعمة.

حقيقة الحديث عن الحكام الأجانب

ونفى إمام بشكل قاطع ما تردد بشأن مناقشة فكرة استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الجلسة.

وأكد أن هذا الملف لم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد خلال الإفطار، موضحًا أن الحديث كان يدور في إطار عام حول أوضاع النادي والجماهير، ولم يكن هناك أي نقاش رسمي يتعلق بالحكام أو إدارة المباريات.

وأشار إلى أن أغلب الأحاديث خلال اللقاء تناولت الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الزمالك في دعم الفريق، مؤكدًا أن الجماهير تقدم مستويات مميزة من التشجيع وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المباريات.

إشادة بروح لاعبي الزمالك رغم الأزمات

وتطرق حازم إمام إلى وضع الفريق في الفترة الحالية، مؤكدًا أن النتائج التي يحققها الزمالك تُعد إنجازًا في ظل الظروف التي يمر بها النادي، خاصة على المستوى المالي.





وأوضح أن لاعبي الزمالك يعدون من أقل اللاعبين حصولًا على مستحقاتهم المالية بين فرق الدوري المصري حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النادي، ومع ذلك يواصل الفريق تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة.

إدارة ملف الكرة داخل النادي

وعن إدارة ملف كرة القدم داخل الزمالك، أوضح إمام أن جون إدوارد هو المسؤول عن إدارة الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه صاحب القرار في هذا الملف بالتعاون مع المشرفين عليه، وهما معتمد جمال وحسين السيد.

موقفه من العمل في شركة الكرة

وفيما يتعلق بإمكانية العمل داخل شركة الكرة إلى جانب أحمد حسام ميدو، أكد حازم إمام أنه لا يستطيع رفض أي دور يخدم نادي الزمالك، لكنه أشار إلى أن الأمر ما زال يحتاج إلى العديد من الموافقات والإجراءات.





وأوضح أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة بشأن آلية عمل شركة الكرة، وأن كل ما يُطرح حاليًا يدور حول اللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء الشركة وكيفية إدارتها.





رسالة تقدير لممدوح عباس

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن أي شخص يدعم نادي الزمالك من ماله الخاص يستحق الشكر والتقدير، مشيرًا إلى أن ممدوح عباس قدم مبالغ مالية كبيرة للنادي خلال العام الحالي والعام الماضي.





وأضاف أنه لا يعتقد أن عباس سيستعيد كل الأموال التي دفعها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كرة القدم لا يمكن أن تعتمد بشكل دائم على تبرعات الأفراد، بل يجب العمل على إيجاد حلول مالية مستدامة تضمن استقرار النادي في المستقبل



