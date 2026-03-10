وزير الخارجية يوجه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج وتيسير الخدمات القنصلية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٠ مارس، مع قيادات الوزارة والقطاع القنصلي، حيث وجه بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في المنطقة، وذلك لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين والعالقين في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

كما وجه بتيسير حصول المواطنين المصريين في دول الخليج على تأشيرات دخول اضطرارية إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية، معرباً عن خالص التقدير للتنسيق القائم مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

كما وجه وزير الخارجية بتيسير مختلف المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وتقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستوى من الكفاءة، مع ضرورة إشراف السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشكل مباشر على آليات تقديم الخدمات القنصلية ومتابعة مستوى رضا المواطنين عنها.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار تطوير ورفع كفاءة مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية، استعرض الاجتماع ما تم إنجازه على مستوى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار جواز السفر وتسليمه للمواطن لتصل إلى نحو خمسة أيام فقط. وقد انعكس ذلك على معدلات الإنجاز بشكل ملحوظ، حيث تم إصدار عدد (٣٠٨٢) جواز سفر للمواطنين المصريين بالخارج خلال فترة عشرة أيام فقط، ليصل إجمالي ما تم إصداره من جوازات السفر عبر المركز منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى نحو (١٤٧٠٠) جواز سفر.

كما تم استخراج ما يزيد عن (٧٠٠٠) شهادة ميلاد لحديثي الولادة من أبناء المصريين في الخارج خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم تنظيم مناوبات وتكثيف الموارد البشرية المعنية بإنجاز هذه المعاملات بما يضمن سرعة إصدار الأوراق الثبوتية وتسليمها للمواطنين في أقصر وقت ممكن، الأمر الذي أسهم في اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج هذه الوثائق الحيوية وتيسير حصول المواطنين عليها في أسرع وقت.

وعلى صعيد تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الداخل أيضًا، وتنفيذًا لخطة التوسع في مكاتب التصديقات، تقرر افتتاح مكاتب تصديقات متنقلة بعدد من الجامعات المصرية، من بينها الجامعة البريطانية، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، على أن يبدأ تشغيلها في القريب العاجل، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات التصديقات وتقليل الضغط على المكاتب القائمة.