وزير الخارجية العراقي ونظيره الإسباني يَبحثان تداعيات الحرب وأزمة الطاقة العالمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي ، فؤاد حسين، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم /الإثنين/، التطورات الجارية في المنطقة وتداعيات الحرب الدائرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين، من وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أكد دعم إسبانيا، حكومةً وشعباً، للشعب العراقي وحكومته في مواجهة التحديات "الكبيرة"، مشيراً إلى "موقف بلاده الداعي إلى وقف الحرب والعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار".

واستعرض وزير الخارجية الإسباني - وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية أذاعته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) - الموقف الإسباني من الحرب الدائرة"، موضحاً أن "إسبانيا كانت منذ البداية ضد اندلاع الحرب، وهي اليوم تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لما للحرب من تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم".

وناقش الجانبان المخاطر المترتبة على استمرار الحرب، مؤكدين أن أهداف استمرارها غير واضحة، وأن إطالة أمدها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشارا إلى أن "استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة أسعار الطاقة عالمياً، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمات اقتصادية جديدة على مستوى العالم، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية المتمثلة في النزوح الداخلي واللجوء إلى خارج البلاد، وما قد يرافق ذلك من مخاطر بحدوث كارثة إنسانية".

وشدد الجانبان على" أهمية العمل المشترك، إلى جانب الدول الأوروبية، من أجل بلورة مبادرة تسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار والحد من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم".