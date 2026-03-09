قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي ونظيره الإسباني يَبحثان تداعيات الحرب وأزمة الطاقة العالمية

أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي ، فؤاد حسين، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم /الإثنين/، التطورات الجارية في المنطقة وتداعيات الحرب الدائرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين، من وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أكد دعم إسبانيا، حكومةً وشعباً، للشعب العراقي وحكومته في مواجهة التحديات "الكبيرة"، مشيراً إلى "موقف بلاده الداعي إلى وقف الحرب والعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار".

واستعرض وزير الخارجية الإسباني - وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية أذاعته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) - الموقف الإسباني من الحرب الدائرة"، موضحاً أن "إسبانيا كانت منذ البداية ضد اندلاع الحرب، وهي اليوم تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لما للحرب من تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم".

وناقش الجانبان المخاطر المترتبة على استمرار الحرب، مؤكدين أن أهداف استمرارها غير واضحة، وأن إطالة أمدها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشارا إلى أن "استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة أسعار الطاقة عالمياً، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمات اقتصادية جديدة على مستوى العالم، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية المتمثلة في النزوح الداخلي واللجوء إلى خارج البلاد، وما قد يرافق ذلك من مخاطر بحدوث كارثة إنسانية".

وشدد الجانبان على" أهمية العمل المشترك، إلى جانب الدول الأوروبية، من أجل بلورة مبادرة تسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار والحد من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم".

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الجارية في المنطقة تداعيات الحرب الدائرة على الأمن والاستقرار الإقليميين

