قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
إيران تكشف عن وساطة ثلاثية لوقف العدوان.. وتؤكد استعدادها لحرب طويلة
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين
بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل
محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفقات "بوظت أوضة اللبس".. ماذا قال نجوم الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش وتوقعهم لمصير توروب

توروب
توروب

سادت حالة من الحزن والتعجب في الوسط الكروي عقب خسارة الأهلي المفاجئة أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

الهزيمة لم تمر مرور الكرام حيث فتحت باب الانتقادات على مصراعيه داخل الأوساط الرياضية إذ عبر عدد من نجوم الكرة السابقين والإعلاميين عن دهشتهم من المستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر، مؤكدين أن الأداء لا يليق بفريق ينافس على لقب الدوري.

عماد متعب: الأهلي افتقد الروح

انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة مؤكدًا أن المستوى لم يكن على قدر طموحات فريق يسعى للمنافسة على لقب الدوري.

وأوضح متعب أن لاعبي الأهلي ظهروا دون الروح والإصرار اللازمين لتحقيق الفوز رغم امتلاك الفريق عناصر مميزة على مستوى المهارة والإمكانيات.

وأشار إلى أن الفريق افتقد الضغط الإيجابي على المنافس وهو أحد أهم مفاتيح التفوق في المباريات، موضحًا أن خطوط الأهلي كانت متباعدة بشكل واضح ما منح لاعبي طلائع الجيش مساحات كبيرة للتحرك وبناء الهجمات بسهولة.

وأضاف أن الفريق أهدر فرصًا سهلة خلال الشوط الأول وصفها بأنها “هدايا” قدمها المنافس لكن اللاعبين لم يستغلوها بالشكل المطلوب.

ورغم ذلك أكد متعب أن فرصة الأهلي في المنافسة على لقب الدوري ما زالت قائمة لكنها لم تعد بيد الفريق وحده بعد هذه الخسارة، مشددًا على أن استمرار الأداء بنفس الشكل سيجعل مهمة التتويج باللقب صعبة.

محمود أبو الدهب: الأهلي استحق الخسارة

من جانبه أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الخسارة أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن المنافس كان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة.

وأوضح أبو الدهب أن لاعبي الأهلي كانوا خارج الخدمة تمامًا خلال اللقاء، لافتًا إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة حتى في المباريات التي نجح في الفوز بها.

كما انتقد الصفقات التي أبرمها النادي خلال الموسم الحالي سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، مؤكدًا أنها لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وأشار بشكل خاص إلى أحمد سيد زيزو، موضحًا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المتوقع منذ انضمامه للفريق، كما تحدث عن وجود أزمات داخل غرفة الملابس منذ قدوم بعض الصفقات الجديدة.

أحمد أبو مسلم: الأهلي لم يكن بحاجة لبعض الصفقات

بدوره قال أحمد أبو مسلم إن الأهلي لم يكن بحاجة للتعاقد مع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بالفعل عناصر قادرة على أداء الأدوار المطلوبة.

وأوضح أن التفاوت الكبير في رواتب اللاعبين داخل الفريق قد يكون أحد أسباب الأزمات التي ظهرت مؤخرًا داخل غرفة الملابس.

كما شدد على أن الفريق كان بحاجة إلى التعاقد مع رأس حربة قوي قادر على صناعة الفارق وهو ما لم يحدث خلال فترات الانتقالات الأخيرة.

فرج عامر يهاجم توروب

في سياق متصل وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق انتقادات حادة إلى المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وتساءل عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة في إشارة إلى عدم اقتناعه بما يقدمه المدرب مع الفريق.

انتقادات إعلامية لاختيارات الإدارة

من جانبه شن الإعلامي محمد طارق أيضا هجومًا حادًا على أداء الفريق، معتبرًا أن الأهلي يعيش فترة من التخبط في اختيارات المدربين والصفقات.

وأشار إلى أن النادي أخطأ في بعض التعاقدات خلال الفترة الماضية، متسائلًا عما إذا كانت هذه الصفقات جاءت بناءً على احتياجات فنية حقيقية أم بدافع تحقيق صدى إعلامي وجماهيري.

كما لفت إلى أن الفريق استقبل عددًا كبيرًا من الأهداف خلال مباريات الدور الأول وهو ما يعكس وجود خلل واضح في المنظومة الدفاعية.

تساؤلات حول مستقبل الفريق

وفي ظل هذه الانتقادات تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل إدارة الأهلي مع المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق يستعد لخوض تحديات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري.

وتبقى الجماهير الحمراء في انتظار رد فعل قوي من اللاعبين والجهاز الفني خلال المباريات القادمة من أجل استعادة التوازن وتصحيح المسار قبل فوات الأوان في سباق البطولات.

الأهلي طلائع الجيش بطولة الدوري الدوري استاد الكلية الحربية عماد متعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

محمود عبد الحليم: منتخب التجديف حقق نتائج متميزة في البطولات الإفريقية والجزائر

سمير فرج

سمير فرج: المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي

صواريخ

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد