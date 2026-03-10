صفقات "بوظت أوضة اللبس".. ماذا قال نجوم الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش وتوقعهم لمصير توروب

سادت حالة من الحزن والتعجب في الوسط الكروي عقب خسارة الأهلي المفاجئة أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

الهزيمة لم تمر مرور الكرام حيث فتحت باب الانتقادات على مصراعيه داخل الأوساط الرياضية إذ عبر عدد من نجوم الكرة السابقين والإعلاميين عن دهشتهم من المستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر، مؤكدين أن الأداء لا يليق بفريق ينافس على لقب الدوري.

عماد متعب: الأهلي افتقد الروح

انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة مؤكدًا أن المستوى لم يكن على قدر طموحات فريق يسعى للمنافسة على لقب الدوري.

وأوضح متعب أن لاعبي الأهلي ظهروا دون الروح والإصرار اللازمين لتحقيق الفوز رغم امتلاك الفريق عناصر مميزة على مستوى المهارة والإمكانيات.

وأشار إلى أن الفريق افتقد الضغط الإيجابي على المنافس وهو أحد أهم مفاتيح التفوق في المباريات، موضحًا أن خطوط الأهلي كانت متباعدة بشكل واضح ما منح لاعبي طلائع الجيش مساحات كبيرة للتحرك وبناء الهجمات بسهولة.

وأضاف أن الفريق أهدر فرصًا سهلة خلال الشوط الأول وصفها بأنها “هدايا” قدمها المنافس لكن اللاعبين لم يستغلوها بالشكل المطلوب.

ورغم ذلك أكد متعب أن فرصة الأهلي في المنافسة على لقب الدوري ما زالت قائمة لكنها لم تعد بيد الفريق وحده بعد هذه الخسارة، مشددًا على أن استمرار الأداء بنفس الشكل سيجعل مهمة التتويج باللقب صعبة.

محمود أبو الدهب: الأهلي استحق الخسارة

من جانبه أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الخسارة أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن المنافس كان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة.

وأوضح أبو الدهب أن لاعبي الأهلي كانوا خارج الخدمة تمامًا خلال اللقاء، لافتًا إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة حتى في المباريات التي نجح في الفوز بها.

كما انتقد الصفقات التي أبرمها النادي خلال الموسم الحالي سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، مؤكدًا أنها لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وأشار بشكل خاص إلى أحمد سيد زيزو، موضحًا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المتوقع منذ انضمامه للفريق، كما تحدث عن وجود أزمات داخل غرفة الملابس منذ قدوم بعض الصفقات الجديدة.

أحمد أبو مسلم: الأهلي لم يكن بحاجة لبعض الصفقات

بدوره قال أحمد أبو مسلم إن الأهلي لم يكن بحاجة للتعاقد مع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك بالفعل عناصر قادرة على أداء الأدوار المطلوبة.

وأوضح أن التفاوت الكبير في رواتب اللاعبين داخل الفريق قد يكون أحد أسباب الأزمات التي ظهرت مؤخرًا داخل غرفة الملابس.

كما شدد على أن الفريق كان بحاجة إلى التعاقد مع رأس حربة قوي قادر على صناعة الفارق وهو ما لم يحدث خلال فترات الانتقالات الأخيرة.

فرج عامر يهاجم توروب

في سياق متصل وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق انتقادات حادة إلى المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وتساءل عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة في إشارة إلى عدم اقتناعه بما يقدمه المدرب مع الفريق.

انتقادات إعلامية لاختيارات الإدارة

من جانبه شن الإعلامي محمد طارق أيضا هجومًا حادًا على أداء الفريق، معتبرًا أن الأهلي يعيش فترة من التخبط في اختيارات المدربين والصفقات.

وأشار إلى أن النادي أخطأ في بعض التعاقدات خلال الفترة الماضية، متسائلًا عما إذا كانت هذه الصفقات جاءت بناءً على احتياجات فنية حقيقية أم بدافع تحقيق صدى إعلامي وجماهيري.

كما لفت إلى أن الفريق استقبل عددًا كبيرًا من الأهداف خلال مباريات الدور الأول وهو ما يعكس وجود خلل واضح في المنظومة الدفاعية.

تساؤلات حول مستقبل الفريق

وفي ظل هذه الانتقادات تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل إدارة الأهلي مع المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق يستعد لخوض تحديات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري.

وتبقى الجماهير الحمراء في انتظار رد فعل قوي من اللاعبين والجهاز الفني خلال المباريات القادمة من أجل استعادة التوازن وتصحيح المسار قبل فوات الأوان في سباق البطولات.