الأنبا دميان يرسم شمامسة جدد لكنيسة "البابا أثناسيوس الرسولي" بهانوفر

صلى نيافة الأنبا دميان، مطران شمالي ألمانيا، ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، القداس الإلهي، بكنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة هانوفر في شمالي ألمانيا، وشاركه الصلاة كل من القمص سوريال المحرقي كاهن الكنيسة، والقس أثناسيوس بسطا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٢ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، واتنين آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).

بعد انتهاء القداس الإلهي، أقامت الكنيسة احتفالًا بمناسبة ترقية نيافة الأنبا دميان إلى رتبة مطران في شهر نوفمبر الماضي، وقدم الأطفال مجموعة من الترانيم الروحية، وفي كلمته، تناول نيافته "طبيعة الخدمة والعطاء"، مؤكدًا أهمية أيام التوبة والرجوع إلى الله، ومستحضرًا في ذلك مثال الابن الضال.