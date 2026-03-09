قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
رياضة

إسلام فتحي يعتذر لمجلس إدارة المقاولون العرب بعد تصريحاته

المقاولون العرب
المقاولون العرب
رباب الهواري

أكد إسلام فتحي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أنه تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي عقب التصريحات التي أدلى بها بعد إحدى المباريات، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية. 

وأوضح فتحي خلال تصريحات تلفزيونية أنه شعر بضرورة الاعتذار بعد مراجعة ما قاله، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لإدارة النادي التي تدعمه وتسانده في مهمته مع الفريق.

وأشار مدرب المقاولون العرب إلى أنه ذهب بنفسه إلى مجلس الإدارة وقدم اعتذاره بشكل مباشر، موضحًا أن العلاقة بينه وبين الإدارة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مصلحة الفريق وتحقيق أفضل النتائج في المنافسات المقبلة.

عقوبة من سامي قمصان بسبب التصريحات

كما كشف إسلام فتحي عن توقيع عقوبة عليه من قبل الكابتن سامي قمصان، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة. وأكد فتحي أنه يتفهم قرار توقيع العقوبة عليه، مشيرًا إلى أنه يعتبرها جزءًا طبيعيًا من الانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف أن العقوبة جاءت نتيجة لما صدر منه من تصريحات غير موفقة، وهو ما جعله يحرص على توضيح موقفه وتقديم الاعتذار، مؤكدًا أنه يحترم جميع الأطراف داخل الوسط الرياضي.

اعتذار مباشر وتقبل كامل للقرار

وشدد فتحي على أنه قدم اعتذارًا شخصيًا أيضًا للكابتن سامي قمصان، مؤكدًا أنه يقدر مكانته وخبرته الكبيرة في كرة القدم المصرية. وأوضح أن ما حدث لم يكن مقصودًا منه الإساءة لأي شخص، لكنه يعترف بأن بعض الكلمات التي صدرت عنه لم تكن في محلها.

واختتم المدير الفني للمقاولون العرب تصريحاته بالتأكيد على تقبله الكامل للعقوبة، قائلًا إنه يدرك أنه أخطأ، ومن الطبيعي أن يتحمل تبعات هذا الخطأ. كما شدد على تركيزه الكامل خلال الفترة المقبلة على عمله مع الفريق، من أجل تحسين النتائج وتقديم أداء يليق باسم نادي المقاولون العرب في البطولات المختلفة

المقاولون العرب الاهلي اسلام فتحي دورى نايل اخبار الرياضة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

