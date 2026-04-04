قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من ترتيب السرير إلى تحضير الإفطار.. روبوت صيني يقوم بكل مهامك المنزلية

شيماء عبد المنعم

كشفت شركة الروبوتات الصينية UniX AI عن روبوت جديد باسم Panther، مزود بالذكاء الاصطناعي ومصمم لأداء المهام المنزلية اليومية.

وفي مقطع فيديو نشرته الشركة مؤخرا، وصف Panther بأنه "أول روبوت في العالم يعمل فعليا في بيئات منزلية حقيقية"، حيث يظهر الفيديو الروبوت وهو يفتح الستائر لإيقاظ مالكه، ثم يرتب السرير ويتحكم في الأجهزة المنزلية.

كما يقوم الروبوت بتحضير وجبة الإفطار، بما في ذلك استخدام الخلاط وإعداد السلطة، قبل متابعة مهام مثل تنظيف الغرف، غسل الملابس، وترتيب المنزل بعد مغادرة المستخدم للعمل.

المواصفات التقنية للروبوت Panther

يقف Panther على ارتفاع نحو 160 سم ويزن حوالي 80 كجم، ويمكنه العمل لمدة تتراوح بين 8 و16 ساعة بالشحنة الواحدة. 

ويتحرك على قاعدة عجلات متعددة الاتجاهات، ما يحسن استقراره وكفاءة الطاقة مقارنة بالروبوتات البشرية ذات الأرجل، ويجعل منه خيارا مناسبا للبيئات الداخلية التي تتطلب ساعات تشغيل طويلة وتحركا موثوقا.

الروبوت مزود بذراعين بيولوجيين ثنائيين بثمانية درجات حرية لكل منهما، قادرين على رفع ما يصل إلى 12 كجم والوصول إلى مسافة تقارب المتر، بدقة تصل إلى 0.5 ملم عند التعامل مع الأشياء.

كما يتضمن كاميرات، حساسات، وأنظمة صوتية تمكنه من التعرف على الأشياء، التنقل في المساحات الداخلية، والتفاعل مع الأشخاص.

التحديات قبل الانتشار التجاري

على الرغم من التطورات الحديثة، يرى الخبراء أن الروبوتات المنزلية لا تزال تواجه تحديات كبيرة قبل أن تصبح منتجات استهلاكية شائعة.

فالبيئة المنزلية معقدة مقارنة بالمصانع، حيث تحتوي على فوضى، إضاءة متنوعة، وأشياء بأشكال وملمس مختلفة، مما يزيد صعوبة الأتمتة. 

كما يظل التعامل مع المواد الناعمة مثل الملابس، والتنقل في المساحات الضيقة، والتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية، تحديا تقنيا كبيرا.

