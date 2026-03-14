بأمر صوتي.. روبوت ذكي يعثر على أغراضك المفقودة خلال دقائق

طور باحثون في Technical University of Munich روبوتا جديدا قادرا على العثور على الأشياء المفقودة بناء على طلب المستخدم، عبر دمج المعرفة المتاحة على الإنترنت مع خريطة مكانية دقيقة للبيئة المحيطة به.

ويتميز الروبوت بتصميم بسيط يشبه عصا مكنسة مثبتة على عجلات، تعلوها كاميرا في الأعلى، ويعد من أوائل الروبوتات التي لا تكتفي بفهم الصور بصريا فحسب، بل تطبق هذا الفهم لتنفيذ مهمة محددة، مثل البحث عن أغراض مفقودة داخل المنزل.

كيف يعثر الروبوت على الأشياء؟

عند البحث مثلا عن نظارة مفقودة في المطبخ، يبدأ الروبوت بمسح المكان وبناء نموذج ثلاثي الأبعاد للغرفة. وعلى الرغم من أن الكاميرا تلتقط صورا ثنائية الأبعاد، فإن البيانات التي تحتويها تتضمن معلومات عن العمق، ما يسمح بإنشاء خريطة مكانية دقيقة للبيئة بدقة تصل إلى السنتيمترات ويتم تحديثها باستمرار.

كما يستخدم الروبوت حاسوبا محمولا لتحليل الصور وتحديد الأشياء الظاهرة فيها وفهم أهميتها بالنسبة للبشر.

وركز الفريق البحثي على تعليم الروبوت كيفية فهم بيئته المحيطة، بهدف تطوير روبوتات تستطيع التنقل والعمل بشكل مستقل في أي مكان.

ويؤكد الفريق أن هذه القدرة على الفهم أساسية للروبوتات التي تعمل في بيئات متغيرة باستمرار، مثل المصانع أو المنازل المخصصة للرعاية، حيث تتطلب التكيف مع التغييرات والتفاعل مع المحيط بشكل دقيق.

تحويل معرفة الإنترنت إلى “لغة الروبوت”

يعتمد الروبوت أيضا على نماذج لغوية لفهم العلاقة بين الأشياء، فعلى سبيل المثال، يدرك أن الطاولة أو حافة النافذة قد تكون مكانا مناسبا لوضع نظارة، بينما لا يعد الموقد أو حوض المطبخ مكانا منطقيا لذلك.

وتظهر أرقام على الخريطة ثلاثية الأبعاد للغرفة تعكس احتمالية وجود الشيء المفقود في كل موقع، حيث يعيد النظام حساب هذه الاحتمالات باستمرار، ووفقا للنتائج، تمكن الروبوت من العثور على الأشياء بكفاءة أعلى بنحو 30% مقارنة بالبحث العشوائي.

كما يمتلك الروبوت قدرة إضافية تتمثل في تذكر الصور السابقة للمكان ومقارنتها بالصور الجديدة. فإذا ظهر جسم جديد فجأة في المطبخ، يستطيع اكتشاف التغيير بدقة تصل إلى 95%، ويصنف تلك المناطق على أنها مواقع محتملة للبحث.