ويندوز 11 يصلّح بطء التخزين ويلغي قيد FAT32 بعد 30 سنة

طرحت مايكروسوفت في النسخ التجريبية الأخيرة من ويندوز 11 تحديثًا مهمًا يحسن سرعة وأداء إدارة التخزين، مع إزالة قيد تاريخي عمره نحو 30 عامًا كان يمنع تهيئة أقراص بنظام FAT32 بسعة أكبر من 32 جيجابايت عبر أدوات ويندوز المدمجة.

وأوضح تقرير موقع Windows Latest أن التحسينات وصلت لمشتركي برنامج Windows Insider في قناتي Dev وBeta عبر البناءين 26300.8170 و26220.8165، مع تركيز واضح على تسريع واجهة التخزين وتخفيف التعقيدات القديمة في التعامل مع الأقراص الكبيرة.

ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لجعل ويندوز 11 أقل اعتمادًا على مكوّنات قديمة موروثة من أجيال سابقة، وأكثر سلاسة للمستخدم العادي في المهام اليومية.

تسريع واجهة التخزين في الإعدادات

أشار التقرير إلى أن مايكروسوفت حسّنت أداء صفحة التخزين داخل إعدادات ويندوز، وتحديدًا المسار: الإعدادات > النظام > التخزين > إعدادات التخزين المتقدمة > الأقراص والأحجام (Disks & Volumes)، وهي الصفحة المسؤولة عن عرض تفاصيل الأقراص والأقسام. في السابق، كان فتح خصائص الأقراص الكبيرة أو الأجهزة التي تحتوي على عدد كبير من الأقسام يستغرق وقتًا ملحوظًا، وأحيانًا يتسبب في تهنيج واجهة الإعدادات للحظات قبل عرض البيانات.

بعد التحديث، لاحظت تجربة Windows Latest أن فتح هذه الصفحة وخصائص الأقراص أصبح أسرع بشكل واضح، وهو ما ينعكس مباشرة على تجربة المستخدم الذي يتعامل كثيرًا مع أقراص خارجية أو وحدات تخزين داخلية متعددة.

كما غيّرت مايكروسوفت طريقة عمل صلاحيات المسؤول في صفحة التخزين؛ فلم يعد يظهر تنبيه التحكم في حساب المستخدم (UAC) بمجرد فتح الصفحة، بل لا يظهر إلا عند محاولة تنفيذ إجراءات حساسة مثل حذف الملفات المؤقتة أو إدارة بعض الخيارات المتقدمة، ما يقلل من الإزعاج المتكرر للمستخدم.

رفع حد FAT32 من 32 جيجابايت إلى 2 تيرابايت

الجزء الأهم في التحديث – حسب وصف Windows Latest – هو إزالة الحد الاصطناعي الذي كان يمنع ويندوز من تهيئة أقراص بنظام FAT32 بسعة أكبر من 32 جيجابايت باستخدام أدواته الرسمية.

تاريخيًا، كان نظام FAT32 نفسه يدعم نظريًا أحجامًا حتى 2 تيرابايت مع أحجام قطاعات قياسية، لكن مايكروسوفت فرضت داخل ويندوز قيدًا برمجيًا جعل واجهات التهيئة لا تسمح إلا حتى 32 جيجابايت فقط، ما أجبر كثيرين على استخدام برامج طرف ثالث لتهيئة فلاشات أو أقراص أكبر بنظام FAT32.

مع التحديث الجديد، أصبح يمكن الآن عبر سطر الأوامر (أمر format) تهيئة أقراص FAT32 بسعة تصل حتى 2 تيرابايت بشكل رسمي داخل ويندوز 11، بدون الحاجة لأي أدوات خارجية. هذا التغيير ظهر أولًا في بنية «كاناري» التجريبية في 2024، ثم تم تعميمه الآن في البنى الأحدث التي يختبرها مستخدمو Insider، ما يعني أنه يقترب تدريجيًا من الإصدار المستقر.

لماذا يهم رفع حد FAT32؟

توضح Windows Latest ومناقشات المجتمعات التقنية أن كثيرًا من المستخدمين، خاصة التقنيين ومديري الأنظمة، كانوا بحاجة إلى تهيئة وحدات USB أو أقراص خارجية كبيرة بنظام FAT32 لأغراض محددة، مثل تحديث BIOS أو تشغيل بعض الأجهزة القديمة أو أجهزة الترفيه التي لا تدعم إلا FAT32. في ظل قيد 32 جيجابايت، كان الحل الوحيد هو الاعتماد على أدوات خارجية، رغم أن نظام الملفات نفسه لا يمانع استخدام أحجام أكبر.

برفع الحد رسميًا إلى 2 تيرابايت في ويندوز 11، يصبح من الممكن تنفيذ هذه المهام مباشرة من النظام دون خطوات إضافية أو مخاطر استخدام برامج مجهولة المصدر.

مع ذلك، يوضح الخبر أن هذا التغيير حاليًا ينطبق على التهيئة من خلال سطر الأوامر فقط، ولا يزال مربع حوار التهيئة التقليدي في واجهة ويندوز يعرض حد 32 جيجابايت، في انتظار أن تقوم مايكروسوفت بتحديثه لاحقًا ليتماشى مع القاعدة الجديدة.

خطوة ضمن خطة أكبر لتحسين ويندوز 11

يرى تحليل Windows Forum، نقلًا عن Windows Latest، أن هذه التغييرات لا تتعلق فقط بسرعة واجهة التخزين أو قيد FAT32، بل تعكس نهجًا أوسع لدى مايكروسوفت للتخلص من بعض «التركات التاريخية» التي تجعل ويندوز 11 يشعر أحيانًا كخليط بين نظام حديث وقطع قديمة من أيام ويندوز 95 وXP.

إصلاح بطء فتح خصائص الأقراص، وتحديث طريقة عرض التخزين، ورفع قيد FAT32، كلها خطوات صغيرة لكنها ملموسة تجعل التعامل مع التخزين أقل إزعاجًا وأكثر منطقية للمستخدم النهائي.

وبينما لا تزال هذه التعديلات حاليًا في نسخ Insider التجريبية، يتوقع أن تصل في تحديثات قادمة لمستخدمي النسخة المستقرة من ويندوز 11 خلال الفترة المقبلة، ليشعر الجميع بفارق حقيقي في سرعة إدارة الأقراص وإمكانيات تهيئة وحدات التخزين، بعد عقود من التعايش مع قيود لم تعد مناسبة لعصر التيرابايت.