قلب مفتوح يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن مسلسل قلب مفتوح، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه علي منصة watch it.



واحتل مسلسل قلب مفتوح المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر المنصة.

ينتمي المسلسل إلى نوعية دراما الغموض والإثارة الاجتماعية، وهو من تأليف السيناريست محمد مجدي، وإخراج ضياء حبيب، في أولى تجاربه الإخراجية، بعدما شارك سابقًا كمخرج منفذ في عدد من الأعمال الدرامية مع المخرج أحمد نادر جلال، من بينها مسلسل “فن الحرب” بطولة يوسف الشريف.

ويخوض محمد مجدي ثاني تجاربه الدرامية، بعد مشاركته في تأليف مسلسل “شاهد عيان”، الذي قام ببطولته حسن الرداد.

أبطال قلب مفتوح

ويشارك في بطولة “قلب مفتوح” عدد من الوجوه الشابة الصاعدة، في مقدمتهم الفنان الشاب كريم أدريانو في أولى بطولاته، بعدما شارك في عدة أعمال من بينها “فات المعاد” و“فن الحرب” و“الشرنقة”، إلى جانب الفنانة الصاعدة ريم رأفت، التي سبق لها الظهور في عدد من الأعمال، من بينها “فن الحرب”.