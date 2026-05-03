هياكل الدواجن لا تمثل ضررًا صحيًا ولا تنقل الأمراض.. خبير يكشف مفاجأة للمواطنين

علق الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، على ما يُثار مؤخرًا بشأن “هياكل الدواجن” وما إذا كانت تسبب مشكلات أو أضرارًا صحية.



وقال أستاذ أمراض الدواجن ، إن هياكل الدواجن هي الهيكل العظمي للدجاجة، حيث يتبقى بعد فصل اللحم منها ما يُعرف بالهياكل، ويتم بيعها بالكيلو بسعر منخفض، وقد يستخدمها البعض كوجبة غذائية.

هياكل الدواجن لا تمثل ضررًا صحيًا ولا تُعد ناقلة للأمراض



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هياكل الدواجن لا تمثل ضررًا صحيًا ولا تُعد ناقلة للأمراض في حد ذاتها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في مستوى النظافة أثناء التداول، حيث قد تُحفظ أو تُعرض في أوعية غير نظيفة قبل بيعها.



ولفت إلى أن المشكلة قد تكون أيضًا في الشكل العام لطريقة تداولها واستخدامها، مشيرًا إلى أن البعض قد يجد صعوبة في تقبل فكرة إعداد شوربة أو أطعمة منزلية باستخدامها رغم أنها تُستخدم في بعض البيوت.