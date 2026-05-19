فن وثقافة

مش قادر أستوعب .. مصطفى خاطر يودع المخرج محمد فؤاد عابدين برسالة مؤثرة

نعى الفنان مصطفى خاطر صديقه المخرج محمد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، معبرًا عن حزنه الشديد لوفاته، وموجهًا له رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقال خاطر إن الراحل كان بمثابة الأخ الأكبر والأستاذ الذي دعمه منذ بداياته الفنية، مشيرًا إلى أنه أول من آمن بموهبته وسانده في أول تجربة له على خشبة المسرح، وكان له دور كبير في تشكيل شخصيته الفنية.

وتابع: "أول مرة وقفت على خشبة المسرح كانت بإيدك، وأول مرة حسّيت إني أقدر أبقى ممثل كانت بسبب ثقتك فيا، علمتني المسرح وعلّمتني الالتزام وحب الفن من القلب، خرجت أجيال، وسيبت أثر في قلوب ناس كتير،لكن أنا شخصيًا عمري ما هنسى إنك كنت أول حد آمن بيا".

واختتم مصطفى خاطر حديثه قائلا: "ربنا يرحمك يا محمد، ويجعل كل موهبة صنعتها، وكل حلم ساعدت في تحقيقه، نور ليك في قبرك وصدقة جارية لا تنقطع".

من هو محمد فؤاد عابدين؟

شارك الفنان الراحل محمد فؤاد عابدين في أعمال عديدة، منها سيت كوم "راجل وست ستات" ، الذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة لقاء الخميسي. 

كما شارك في مسلسلات "القطة العميا" من بطولة حنان ترك، و"اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد وشيكو، ومي كساب، وظهر أيضا في مسلسلات "طلقة حظ"، و"كله بالحب"، و"أفراح إبليس 2"، و"الزيبق" وغيرها، وقام بإخراج مسرحية بعنوان "الوضع صامتًا

