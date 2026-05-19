الدفاع الإماراتية: المسيرات المستهدفة محطة براكة للطاقة النووية كانت قادمة من العراق

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، الأحد الماضي، أسفرت عن أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم/الثلاثاء/، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت الوزارة إلى تمكن منظومات الدفاع الجوي الإماراتية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.