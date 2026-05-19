مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 4 مليارات ريال

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 4 مليارات ريال.

وأوضح مصرف قطر المركزي - في منشور على منصة /إكس/ أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 2 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و2 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.475 في المئة.

وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 11.4 مليار ريال قطري.

