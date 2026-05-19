الإمارات تعلن إحباط هجوم بمسيرات معادية استهدفت مناطق مدنية وحيوية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تمكنت من التعامل مع مسيّرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية داخل الدولة، مؤكدة نجاح أنظمة الدفاع الجوي في رصد التهديدات والتصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها.





وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية.





وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعمل بكفاءة عالية لرصد ومواجهة أي أجسام معادية في الأجواء الإماراتية.





ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في المنطقة، الأمر الذي يرفع من حالة التأهب الأمني والعسكري لدى عدد من دول الخليج



