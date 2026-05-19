جوهر نبيل عن ملف العاملين بمراكز الشباب : لا يمكن صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني
وزارة الزراعة: تراجع أسعار الطماطم تدريجياً خلال الفترة المقبلة
الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم
بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر
عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا
أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز
مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
مصادر باكستانية : تفاؤل بإمكانية اتفاق بين واشنطن وطهران وسط تقدم في المحادثات غير المباشرة
غليت تاني .. ارتفاع أسعار الدواجن مجددا بالأسواق
ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي.. وقد نوجه ضربة جديدة حال فشل المفاوضات
لو حد اتكهرب .. اعرف التحذيرات والإسعافات الأولية
ترامب : إيران تتوسل لإبرام اتفاق .. وقد نضطر لمهاجمتها مرة أخرى
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإمارات تعلن إحباط هجوم بمسيرات معادية استهدفت مناطق مدنية وحيوية

ملك ريان

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تمكنت من التعامل مع مسيّرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية داخل الدولة، مؤكدة نجاح أنظمة الدفاع الجوي في رصد التهديدات والتصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها.


 

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية.


 

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعمل بكفاءة عالية لرصد ومواجهة أي أجسام معادية في الأجواء الإماراتية.


 

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في المنطقة، الأمر الذي يرفع من حالة التأهب الأمني والعسكري لدى عدد من دول الخليج


 

