باكستان تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع السعودية والإمارات وإيران

أ قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء إن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وتلتزم بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

وفي منشور له على منصة X للتواصل الاجتماعي، قال دار إنه التقى سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية، أحمد فاروق.

وأشاد دار بالعلاقات الأخوية المتينة بين باكستان والسعودية، مؤكدا أهمية تعزيز الزخم الإيجابي القائم وتوسيع نطاق التعاون في جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة وتنمية الموارد البشرية.

كما أكد دار ضرورة "توسيع نطاق التعاون" بين باكستان والإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، وتعزيز العلاقات الثنائية. ودعا أيضا إلى تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين، بحسب البيان.

وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أن إسلام آباد أكدت مجددا التزامها بتعميق العلاقات مع إيران، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية إسحاق دار مع سفير باكستان المعين لدى إيران، عمران أحمد صديقي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، أشار دار أكد مجددا "التزام باكستان بتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات، لا سيما في التجارة والربط والتبادلات الشعبية والتعاون الإقليمي".