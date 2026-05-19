ناقد رياضي: الزمالك يحتاج نقطة للفوز بالدوري

أكد عادل عطية، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك تعرض للهزيمة أمام اتحاد العاصمة بسبب تراجع وخوف اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري كان أكثر استعدادًا وجاهزية للمباراة.

وقال عطية إن الجميع كان داخل الاستاد من أجل الاحتفال، وهو ما تسبب في خسارة لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أنه على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، بقيادة المدرب، التركيز والاستعداد لمواجهة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن الزمالك مطالب بتحقيق التعادل أو الفوز، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من أجل حصد لقب الدوري، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تنتظر التتويج بالبطولة بعد اقترابها بشكل كبير من القلعة البيضاء.

وأوضح أن النائب محمد أبو العينين استجاب لطلب ممدوح عباس بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال المواجهة المقبلة، وذلك بعد موافقة نادي سيراميكا كليوباترا على التنازل عن 15 ألف تذكرة من حصته لصالح جماهير الزمالك.

وأشار إلى أن المباراة تمثل أهمية كبيرة للزمالك، حيث إن الفوز أو التعادل سيمنح الفريق لقبًا جديدًا، خاصة أن الفريق عاد للمنافسة رغم الأزمات والمشكلات التي تعرض لها في الفترة الماضية.