التحقيق في واقعة التعدي على لاعب سلة الزمالك بسلاح أبيض أمام النادي

باشرت النيابة المختصة تحقيقاتها في إصابة معتز هشام لاعب كرة السلة بنادي الزمالك، بجرح قطعي، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد شخص مجهول أمام مقر النادي بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، عقب انتهاء تدريباته.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت أثناء خروج اللاعب من البوابة رقم 5 بالنادي، مساء الخميس الماضي، حيث استوقفه أحد الأشخاص في محاولة لسرقته بالإكراه، إلا أن الأمر تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين، قام على إثرها المتهم بالتعدي على اللاعب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ما تسبب في إصابته بقطع في أوتار أصابع اليد وأحد الشرايين، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بورود بلاغ بتعرض لاعب كرة سلة للاعتداء وإصابته في اليد والرأس أمام نادي الزمالك.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والفحص، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتم تحرير المحضر رقم 6929 جنح العجوزة لسنة 2026، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.