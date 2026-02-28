المالية: تحصيل إيرادات جمركية بـ78.2 مليار جنيه خلال 7 شهور

ارتفعت حصيلة الإيرادات التي حققتها وزارة المالية من الرسوم الجمركية بنهاية الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري إلى 78.2 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات بالمقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بقيمة 606.01 مليار جنيه بزيادة تبلغ 116.5 مليار جنيه علي أساس سنوي بمعدل نمو يبلغ 23.8%.

وارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات لتسجل 456.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري وبزيادة تبلغ 146.06 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وصعدت الإيرادات الضريبية في أول 7 شهور من العام المالي الجاري لتسجل 1.41 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 1.1 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحسب التقرير ارتفعت الايرادات غير الضريبية إلي 369.201 مليار جنيه مقابل 188.454 مليار جنيه في نهاية الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي.