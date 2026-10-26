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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. بوليرو شبيهة G-CLASS تنطلق بتعديلات جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو من ناحية التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
تعود جذور شركة كاديلاك الأمريكية إلى عام 1902، عندما تأسست في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، واتخذت اسمها من المستكشف الفرنسي أنطوان دو لا موث كاديلاك، أحد مؤسسي المدينة. 

سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
تأتي بي إم دبليو الفئة الأولى 2026 ضمن الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية في فئة السيارات الهاتشباك الفاخرة، مع تصميم عصري وتجهيزات تجمع بين التقنيات الحديثة وعناصر الحماية والتحكم.

ماهيندرا بوليرو.. شبيهة G-CLASS تنطلق بتعديلات جديدة | صور
كشفت ماهيندرا الهندية عن حزمة تعديلات جديدة لسيارتها بوليرو، تستهدف تحديث مظهرها وإضافة بعض التجهيزات العملية دون تغيير ملامحها الأساسية.

ألفا روميو تونالي 2026 بقوة تتجاوز 250 حصانًا
تندرج ألفا روميو تونالي موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المدمجة، وظهرت السيارة للمرة الأولى في صورة اختبارية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019، قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية في فبراير 2022، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العلامة الإيطالية ضمن هذه الفئة. 

بتقنية REEV.. ماذا تقدم BYD ليوبارد 5 الرياضية؟
تقدم بي واي دي الصينية سيارتها ليوبارد 5 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى REEV، التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين مخصص لدعم مدى القيادة. 

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