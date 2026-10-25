ماهيندرا بوليرو.. شبيهة G-CLASS تنطلق بتعديلات جديدة | صور

كشفت ماهيندرا الهندية عن حزمة تعديلات جديدة لسيارتها بوليرو، تستهدف تحديث مظهرها وإضافة بعض التجهيزات العملية دون تغيير ملامحها الأساسية.

وتحمل الحزمة اسم Bold Edition، وتعتمد على تفاصيل خارجية وداخلية بلون برونزي، إلى جانب إضافة كاميرا تساعد السائق أثناء الرجوع بالسيارة.

تصميم صندوقي يقترب من ملامح G-CLASS

تحتفظ ماهيندرا بوليرو بهيكلها الصندوقي وخطوطها المستقيمة، وهي سمات تمنحها مظهرًا مختلفًا عن كثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التصميم الانسيابي.

ويشبه شكلها العام بعض السيارات المعروفة بطابعها القوي، ومنها مرسيدس G-Class، لكن هذا التشابه يظل في الملامح الخارجية العامة، ولا يعني تطابق السيارتين من حيث الفئة أو التجهيزات أو القدرات الفنية.

ماهيندرا بوليرو

وتشمل التغييرات الخارجية إضافات برونزية حول الشبكة الأمامية وأجزاء من الصدام، إلى جانب محيط مصابيح الضباب، وتمتد اللمسات نفسها إلى الجنوط وأغطية المرايا الجانبية، فضلًا عن الكسوات الجانبية للأبواب وقضبان السقف.

مقصورة وتجهيزات ماهيندرا بوليرو

تتضمن حزمة Bold Edition مقاعد مكسوة بجلد صناعي أسود مع تفاصيل برونزية، إلى جانب فرش أرضية بتصميم خاص يتماشى مع المظهر الخارجي.

ومن بين الإضافات العملية كاميرا للرؤية الخلفية، تساعد على متابعة المنطقة خلف السيارة عند الرجوع إلى الخلف، خصوصًا في الأماكن الضيقة أو أثناء الاصطفاف.

ماهيندرا بوليرو

وتختلف طبيعة هذه النسخة عن الطرازات التي تحصل على محركات أو أنظمة قيادة جديدة، إذ تقدم ماهيندرا تعديلات Bold Edition باعتبارها حزمة إكسسوارات محدثة، وبذلك، لا تمثل إصدارًا جديدًا من الناحية الميكانيكية.

محرك ماهيندرا بوليرو

تواصل بوليرو الاعتماد على محرك ديزل تيربو سعة 1.5 لتر، مكون من ثلاث أسطوانات، وتبلغ قوته نحو 76 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة من خمس سرعات، وينقل القوة إلى العجلات الخلفية.