قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا
صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب
المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل
تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟
تقارير : مخاوف إيرانية من عودة الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
استبعاد حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني
أسامة كمال: الانتخابات والتوترات السياسية تزيدان حالة الغموض في أسواق النفط العالمية
مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة «جراند بري» للجودو بطاجيكستان
كلاسيكو الأرض.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني
ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تونالي 2026 بقوة تتجاوز 250 حصانًا

ألفا روميو تونالي 2026
ألفا روميو تونالي 2026
صبري طلبه

تندرج ألفا روميو تونالي موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المدمجة، وظهرت السيارة للمرة الأولى في صورة اختبارية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019، قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية في فبراير 2022، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العلامة الإيطالية ضمن هذه الفئة. 

أبعاد ألفا روميو تونالي 2026

يبلغ طول ألفا روميو تونالي 2026 نحو 4,528 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,841 مم وارتفاعها إلى 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,636 مم. 

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,692 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 500 لتر، وتعتمد على عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

 ألفا روميو تونالي 2026

محرك بنزين تيربو بقوة 256 حصانًا

تعتمد ألفا روميو تونالي 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 256 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام دفع كلي AWD لنقل القوة إلى العجلات الأربع.

 ألفا روميو تونالي 2026

تجهيزات ألفا روميو تونالي 2026

تضم مقصورة ألفا روميو تونالي 2026 مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

 ألفا روميو تونالي 2026

تعتمد تونالي على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 10.2 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث والتكامل مع الهواتف الذكية من خلال آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

 ألفا روميو تونالي 2026

وتأتي السيارة كذلك بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، لعرض بيانات القيادة أمام السائق، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، وباقة من تقنيات الحماية والتحكم.

ألفا روميو تونالي ألفا روميو تونالي ألفا روميو تونالي موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حسام حسن

الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن

ترشيحاتنا

بطولة العالم للكاراتيه التقليدي

اتحاد الكاراتيه التقليدي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل استضافة بطولة العالم بمشاركة 46 دولة

بطولة أفريقيا

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي تنس الطاولة رجال وسيدات بالإنجاز التاريخي في بطولة أفريقيا

روسيا

موسكو تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد