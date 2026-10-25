ألفا روميو تونالي 2026 بقوة تتجاوز 250 حصانًا

تندرج ألفا روميو تونالي موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المدمجة، وظهرت السيارة للمرة الأولى في صورة اختبارية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019، قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية في فبراير 2022، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العلامة الإيطالية ضمن هذه الفئة.

أبعاد ألفا روميو تونالي 2026

يبلغ طول ألفا روميو تونالي 2026 نحو 4,528 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,841 مم وارتفاعها إلى 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,636 مم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,692 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 500 لتر، وتعتمد على عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

ألفا روميو تونالي 2026

محرك بنزين تيربو بقوة 256 حصانًا

تعتمد ألفا روميو تونالي 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 256 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام دفع كلي AWD لنقل القوة إلى العجلات الأربع.

ألفا روميو تونالي 2026

تجهيزات ألفا روميو تونالي 2026

تضم مقصورة ألفا روميو تونالي 2026 مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

ألفا روميو تونالي 2026

تعتمد تونالي على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 10.2 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث والتكامل مع الهواتف الذكية من خلال آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ألفا روميو تونالي 2026

وتأتي السيارة كذلك بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، لعرض بيانات القيادة أمام السائق، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، وباقة من تقنيات الحماية والتحكم.