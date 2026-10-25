بتقنية REEV.. ماذا تقدم BYD ليوبارد 5 الرياضية؟

تقدم بي واي دي الصينية سيارتها ليوبارد 5 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى REEV، التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين مخصص لدعم مدى القيادة.

تصميم BYD ليوبارد 5

تأتي BYD ليوبارد 5 بأبعاد تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,890 مم، وعرضها 1,970 مم، وارتفاعها 1,920 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,800 مم.

BYD ليوبارد 5

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,890 كجم، وتعتمد على مصابيح LED، بينما تأتي بعجلات من الألومنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتشمل التجهيزات الخارجية فتحة سقف بانورامية، ومرايات مدعومة بإشارات ضوئية.

BYD ليوبارد 5

منظومة REEV وقوة إجمالية 687 حصانًا

تعتمد السيارة BYD ليوبارد 5 على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى تضم محركين كهربائيين، إلى جانب محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني، يعمل بوصفه موسعًا للمدى.

BYD ليوبارد 5

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 687 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 760 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع، وترتبط منظومة التشغيل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT .

BYD ليوبارد 5

تسارع BYD ليوبارد 5

تسجل BYD ليوبارد 5 زمن تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة يبلغ 4.8 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم في الساعة.

BYD ليوبارد 5

بطارية BYD ليوبارد 5

تضم السيارة BYD ليوبارد 5 بطارية بسعة 31.8 كيلوواط ساعة، ويبلغ استهلاك الطاقة 24 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، كما تدعم الشحن بالتيار المستمر DC، مع إمكانية رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال 16 دقيقة، وتستفيد منظومة المدى الممتد من خزان وقود تبلغ سعته 83 لترًا.