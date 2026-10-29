أرخص 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية.. أحدث الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، التي تختلف من ناحية الأداء الفني والتقني، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى تنوع بلد المنشأ والتجميع ومنها العلامات اليابانية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

دعمت سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 705,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 835,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تأتي السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تنتمي ميتسوبيشي اتراج إلى فئة السيدان، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

نيسان مجنايت

نيسان مجنايت

قدمت نيسان ماجنايت بمحرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 جنيه وصولاً إلى 900,000 جنيه.