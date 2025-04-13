ماذا تقدم نيسان ماكسيما 2025 الجديدة وكم سعرها في السعودية؟| صور

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح السيارة ماكسيما موديل 2025، والتي تنتمي غلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي، تأتي السيارة بعد 3 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 137.29 ريال.

الأداء الفني للسيارة نيسان ماكسيما موديل 2025

تأتي السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025 بقدرات فنية عالية الاداء، حيث تعتمد على محرك سعة 3500 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 300 حصانا، و354 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

يسان ماكسيما

تجهيزات السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025

تضم السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 8 و11 مكبر، كاميرا 360 درجة، شاشة للمعلومات والترفيه قياس 8 بوصة، فتحة سقف بانوراما، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحات مكيف أمامية وخلفية، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

يسان ماكسيما

تصميم ومواصفات السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025

زودت السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025 بتجهيزات اخرى منها، إمكانية تعديل المقاعد كهربائيًا، مرايات جانبية ضبط كهربائي، إضاءة أمامية وخلفية led، جنوط رياضية 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، عدد 6 وسائد هوائية، فرامل بنظام مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل، نظام الثبات الالكتروني.

يسان ماكسيما

تمتلك المرايات الجانبية للسيارة خاصية التدفئة لازالة الضباب، ذاكرة للمقاعد، عجلة قيادة بكسوة ألكنتارا، بشكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مقدمة هجومية، ونظام عادم مزدوج، مسند يد خلفي، مساحة تخزين مناسبة، لمسات خارجية من النيكل اللامع تتضمن الواجهة والاجزاء الخلفية.

أسعار السيارة نيسان ماكسيما موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيسان ماكسيما بأسعار تبدأ من 137,299 ريال للفئة الأولى، وبسعر 155,299 ريال للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة عالية التجهيزات إلى 180,699 ريال سعودي.