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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات تيبو موديل 2024 هاي لاين كسر زيرو .. بأقل سعر

فيات تيبو
فيات تيبو
صبري طلبه

تعتبر السيارة فيات تيبو من أشهر سيارات العلامة الإيطالية التي قدمت في مصر، والتي طرحت عبر باقة من الفئات مع تصميمات مختلفة بحسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى تنوع التقنيات ايضا.

وظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، وبسعر يبلغ مليون و100 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات وبحالة الفبريكا.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الفني الشامل، متضمنًا القدرات الميكانيكية والهيكلية سواء من الداخل والخارج، إضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

تجهيزات السيارة فيات تيبو موديل 2024

تضم فيات تيبو موديل 2024 فئة هاي لاين، مصابيح ضباب، شبكة أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، جنوط، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة.

فيات تيبو 

زودت السيارة فيات تيبو بمستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مسند يد ومساحة تخزين، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2024 على نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتضم السيارة مرايات جانية كهربائية، إنذار مانع للسرقة.

فيات تيبو 

الأداء الفني للسيارة فيات تيبو موديل 2024 

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

فيات تيبو 

تسارع السيارة فيات تيبو موديل 2024 

تتسارع السيارة فيات تيبو موديل 2024 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 11.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

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