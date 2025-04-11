أخبار السيارات| كيا بيجاس موديل 2020 فبريكا بأقل سعر.. 5سيارات كروس اوفر موديل 2025 الأولى تحت المليون

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

أرخص سيارات جيتور.. سعر X70 PLUS أعلى فئة كسر زيرو

قدمت جيتور الصينية مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى طرازات الكروس اوفر، أو الـ SUV، أو الفئة العائلية، وتتنوع هذه الاصدارات باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ووسائل الرفاهية والتحكم بحسب كل فئة.

كيا بيجاس موديل 2020 فبريكا بأقل سعر.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة كيا بيجاس واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي انطلقت في السوق العالمي والعربي، حيث قدمت بأسعار مناسبة إلى جانب تمتعها بتصميم السيدان الشهير، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

الكشف عن رينو أوسترال موديل 2026 عالميًا .. صور

تواصل علامة رينو الفرنسية من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث سياراتها الرياضية من الفئة متعددة الاستخدام SUV، وهي النسخة المحدثة من سيارة أوسترال، والتي قدمت في السوق العالمي تحت موديلات 2026.

5سيارات كروس اوفر موديل 2025 في مصر .. الأولى تحت المليون

استطاعت السيارات الرياضية أن تكتسب شعبية كبيرة في السوق المصري والعالمي، لما تتضمنه من سمات مميزة في التصميم، ومنها فئة الكروس اوفر، صاحبة المظهر الرياضي مع الارتفاع المناسب والمساحة الداخلية الرحبة، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل طراز.