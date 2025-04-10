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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا بيجاس موديل 2020 فبريكا بأقل سعر.. سوق المستعمل

كيا بيجاس
كيا بيجاس
صبري طلبه

تعتبر السيارة كيا بيجاس واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي انطلقت في السوق العالمي والعربي، حيث قدمت بأسعار مناسبة إلى جانب تمتعها بتصميم السيدان الشهير، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

وتعزز السيارة كيا بيجاس من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية التي تحمل شعار العلامة الكورية الجنوبية، حيث ظهرت بسعر يبلغ 530 ألف جنيه ضمن موديلات 2020.

كيا بيجاس

ورصدت السيارة كيا بيجاس موديل 2020 بحالة الفبريكا من الداخل، عدا بعض التحديثات الخارجية البسيطة، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى الفحص الهيكلي، مع مراجعة متوسط اسعار السيارة في السوق.

القدرات الفنية للسيارة كيا بيجاس موديل 2020 

زودت السيارة كيا بيجاس موديل 2020 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا بيجاس

وتصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيجاس موديل 2020 إلى 175 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر، وتعد من أبرز السيارات الاقتصادية من هذه الناحية.

تجهيزات السيارة كيا بيجاس موديل 2020

تأتي السيارة كيا بيجاس بنظام فرامل مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية للحماية من الصدمات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، عجلة قيادة تدعم وظائف التحكم في الأوامر الصوتية.

كيا بيجاس

كما تأتي السيارة كيا بيجاس 2020 بشاشة ملونة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء يدوي، كاميرا خلفية، مدخل AUX و USB، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، بلوتوث، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة.

كيا بيجاس كيا بيجاس كيا بيجاس 2020 سوق المستعمل

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