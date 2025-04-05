الكشف رسميًا عن فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 .. صور

تواصل فورد الأمريكية رائدة صناعة السيارات تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن السيارة العضلية صاحبة المهام الشاقة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026.

وتنتمي السيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 إلى عائلة الـ"بيك أب"، حيث زودت بصندق خلفي لحمل الأغراض، مع هيكل ضخم يتناسب مع المفهوم الخاص بهذه النوعية من السيارات، إلى جانب لمسات عصرية مميزة.

فورد رينجر سوبرديوتي

والغريب في سيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 أن طرحها سيتم في عدد من الاسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وستبدأ فورد في تسليم الشاحنة خلال العام القادم 2026، وسط معلومات سيتم الكشف عنها خلال الأشهر القادمة من العام الجاري.

القدرات الفنية للسيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026

لم تكشف فورد عن التفاصيل التقنية للأداء الفني الخاص بسيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026، ولكنها تعتمد فنيًا على محرك 6 سلندر تيربو، سعة 3000 سي سي "تيربو" ديزل، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 10 نقلات.

فورد رينجر سوبرديوتي

تصميم عصري وقدرات مميزة للسيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026

تأتي السيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 بإطارات قياسها 33 بوصة، مع مصد فولاذي، غطاء جديد للمحرك، بينما تمتلك السيارة واجهة أمامية حادة الشكل وإضاءة LED، وزيادات جانبية ناحية أعلى الاطارات، وعتب جانبي يزيد من المظهر المميز للسيارة.

تعتمد السيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 على قدرة سحب تقدر بـ 4500 كيلوجرام، على عكس الاصدار القياسي بقدرة سحب 3500 كيلوجرام، وتمتلك السيارة من الداخل مقصورة عصرية تحتوي على شاشة كبيرة طولية تعمل باللمس.

فورد رينجر سوبرديوتي

وتدعم السيارة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن للتحكم في الكثير من الأوامر، مع وجود إضاءة داخلية، وفرامل يد كهربائية الأداء.