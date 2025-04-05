أسعار سوزوكي سويفت 2025 في السعودية .. أرخص هاتشباك

تقدم سوزوكي مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والفئات، مع اختلاف الطرازات المطروحة، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم الداخلي والخارجي ومنها فئة الهاتشباك.

واستطاعت السيارة سوزوكي سويفت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط تصميمات الهاتشباك، نظرًا لقدراتها ومظهرها، مع الانتماء إلى الفئة الاقتصادية، حيث تقدم بأسعار تبدأ من 57.385 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت 2025

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت على محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سوزوكي سويفت 2025

تسارع السيارة سوزوكي سويفت 2025

يمكن للسيارة سوزوكي سويفت الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0، خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

تجهيزات الأمان للسيارة سوزوكي سويفت 2025

تضم السيارة سوزوكي سويفت قفل مركزي للأبواب، مساعد فرامل BA، مكابح بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، برنامج الثبات الالكتروني.

سوزوكي سويفت 2025

وسائل الرفاهية والتحكم في سوزوكي سويفت 2025

تحتوي السيارة سوزوكي سويفت على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، منافذ طاقة، مصابيح داخلية، مرايات جانبية كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، بلوتوث، مدخل USB، نظام صوتي ترفيهي.

أبعاد السيارة سوزوكي سويفت 2025

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت على قاعدة عجلات بطول 2.450 م، ونسبة طول كلي 3.840 م، و1.735 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.495 م.

سوزوكي سويفت 2025

أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بسعر يبدأ من 57,385 ريال للفئة الأولى، و 63,135 ريال للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.