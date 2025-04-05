ميتسوبيشي إكليبس كروس أعلى فئة كسر زيرو .. بهذا السعر

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الطرازات، باختلاف بلد المنشأ، أو السعر، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عناصر التصميم الخارجي، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي انطلقت في مصر، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

ورصدت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و650 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في الحصول عليها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

الأداء الفني للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس

تستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس

تحتوي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس على حزمة من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، مرايات ضم كهرباء، كاميرا 360 درجة لسهولة التحكم، مقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

زودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بتجهيزات أخرى تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، قفل مركزي للأبواب، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 8 بوصة، إضاءة بتقنية LED، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية مع نظام ترفيهي.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

تأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بوسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية، جنوط رياضية 18 بوصة، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام الثبات الإلكتروني ESP.